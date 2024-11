Deja Memes Supuesta Ruptura de Angelique Boyer y Sebastián Rulli

Angelique Boyer y Sebastián Rulli causaron revuelo en redes sociales, luego de que se difundiera la supuesta ruptura entre ambos actores. Este hecho aún no ha sido confirmado por ellos; sin embargo, por medio de Instagram, la pareja ha compartido imágenes de su viaje por Argentina, lo que ha generado que «el rumor» se esfume.

Ante ello, usuarios de redes sociales aprovecharon la ocasión para crear los mejores memes del momento. Por medio de la plataforma X, internautas compartieron sus mejores memes para hacerle un tributo al hecho. Algunos usuarios sufrieron al enterarse de la versión.

Otros no pudieron aguantar la noticia y pidieron que ya no se hiciera mención de ella. Aunado a ello, otros quieren enterarse de todos los detalles. Para varias personas el amor «dejó de existir». Finalmente, otros imaginan cómo se encuentra en estos momentos la pareja, mientras las redes sociales arden. SUN