Nicki Nicole Defiende a Peso Pluma de Críticas por Lanzar Agua a fan

En los primeros días de enero, Peso Pluma se vio envuelto en polémica tras ser grabado vertiendo agua sobre la cabeza de un fanático durante una presentación privada en Arlington, Texas. Este incidente ocurrió poco después de que el admirador diera palmadas a la pierna del artista, lo que suscitó especulaciones sobre las razones que llevaron al intérprete de corridos tumbados a actuar de esa manera.

La reacción del público en las redes sociales no fue favorable hacia el exponente de los corridos tumbados, y muchos expresaron su descontento en los comentarios del video polémico. Algunos cuestionaron la admiración hacia el intérprete. Ahora, Nicki Nicole, novia del famoso, salió en su defensa destacando la amabilidad que ha observado en él hacia sus seguidores. Aunque ella misma no presenció el accidente, afirmó: “Yo siempre que lo veo es un amor con los fans Hassan. Con la gente es un amor siempre, la verdad, pero sí que sé que también es un poco tímido como so. A veces es bien difícil”, dijo a las cámaras de «El Gordo y la Flaca». La argentina compartió su propia experiencia respecto a cómo reacciona ante sus seguidores, expresando que a veces siente un poco de miedo por la posibilidad de que alguien esté ansioso: “no sé si es alguien que capaz está nervioso y me pone nerviosa a mí, pero siempre con mucho cariño y mucho amor”.

En cuanto a la posibilidad de tener hijos con Peso Pluma, Nicki indicó que ambos son demasiado jóvenes para considerar la maternidad en este momento, pero esperan que sea una posibilidad en el futuro. SUN