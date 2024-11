Zendaya se Lleva Estampita Creada por Fans Mexicanos

Quien quedó impactada por la creatividad y singularidad de los mexicanos fue la actriz Zendaya, novia del actor Tom Holland, protagonista de la trilogía de «Spiderman», coproducida por Columbia Pictures y Marvel Studios. Durante el fan event por la cinta «Duna: Parte 2» en las afueras del Auditorio Nacional de la CDMX, la actriz se acercó al público para tomarse fotografías y firmar afiches de la película. Sin embargo, los fans no sólo querían llevarse algo de ella, pretendía que Zendaya también se quedara con algo que hiciera memorable su visita. Por ello, le entregaron una estampita hecha especialmente para ella.

La imagen era Tom Holland como un santo patrono. Al verla, la actriz no pudo ocultar su sorpresa y presumió el regalo para las cámaras de los celulares de los fans. La imagen se hizo viral en las redes sociales. En Instagram, la publicación acumuló decenas de cientos de comentarios de parte de usuarios, quienes destacaron que la actriz nunca antes había recibido un obsequio tan particular.

Aunque la actriz no ha compartido el momento en sus redes sociales, fans mexicanos esperan que lo haga para que la muestra de cariño se convierta en noticia internacional. La segunda entrega del cineasta Denis Villeneuve: «Duna», tendrá su estreno en los cines de México el próximo 29 de febrero. Hasta el momento, la preventa todavía no está disponible en Cinépolis y Cinemex. SUN