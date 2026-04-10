La encantadora Maestra Nancy Citalán Renoc, celebró su aniversario número 40 con una elegante velada organizada por su esposo, el Maestro Carlos Barrios, quien reunió a familiares y amigos para acompañarla en esta fecha tan especial.
La velada amenizada con música en vivo, y ricos cortes brasileños, hicieron para los asistentes y cumpleañera la más especial. Durante la noche, Nancy estuvo llena del amor de su atenta madre, así como de sus encantadores hijos y seres queridos, quienes le expresaron su cariño y le hicieron entrega de bonitos obsequios.
Nancy Protagonizó una Inolvidable Velada
La encantadora Maestra Nancy Citalán Renoc, celebró su aniversario número 40 con una elegante velada organizada por su esposo, el Maestro Carlos Barrios, quien reunió a familiares y amigos para acompañarla en esta fecha tan especial.