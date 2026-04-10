Nancy Protagonizó una Inolvidable Velada

La encantadora Maestra Nancy Citalán Renoc, celebró su aniversario número 40 con una elegante velada organizada por su esposo, el Maestro Carlos Barrios, quien reunió a familiares y amigos para acompañarla en esta fecha tan especial.

La velada amenizada con música en vivo, y ricos cortes brasileños, hicieron para los asistentes y cumpleañera la más especial. Durante la noche, Nancy estuvo llena del amor de su atenta madre, así como de sus encantadores hijos y seres queridos, quienes le expresaron su cariño y le hicieron entrega de bonitos obsequios.



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