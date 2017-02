Alto Precio de la Gasolina Afecta al Sector Ganadero

Tapachula, Chiapas; 19 de Febrero.- Bajos precios de comercialización del producto afectan severamente al sector ganadero, a lo que hay que agregarle que los incrementos del combustible e insumos también les pegan en su economía.

De acuerdo con el presidente de la Asociación Ganadera Local General de Tapachula, A. C., Roberto Cruz Gutiérrez, los precios de los becerros, toretes, novillo gordo, vaca gorda para abasto, han venido disminuyendo.

Hace 18 meses tuvieron muy buena alza, reconoció, lo cual duró poco y de ahí todo se vino para abajo, y tanto en el ‘súper’ como en las carnicerías, el precio no bajó, sigue de 120 a 140 pesos el kilogramo.

“A nosotros sí nos bajó el precio, llegamos a tener excelente precio de 62 a 63 pesos por un torete de hasta 240 kilos, pero ahorita está en 38 pesos, sin embargo nuestro costo de producción día con día van aumentando; esa problemática nos está afectando severamente, nuestros costos de producción aumentando y nuestros costos de venta bajando”, explicó.

Los herbicidas, medicamentos y vacunas siguen incrementando día a día, dijo el representante de los ganaderos.

En la SAGARPA ya se abrieron todas las ventanillas, por lo que deben acercarse para saber qué documentación deben llevar para tener acceso.

Se mermó bastante el recurso que se daba al campo, por lo que ahora hay que estar muy pendiente de los tiempos y las formas para poder tener acceso a los proyectos, explicó.

Con respecto a las enfermedades señaló que, por costumbre, en la región vacunan en la entrada y en la salida de las aguas (lluvias) y convocó a sus compañeros a tomar medidas preventivas por la rabia bovina, porque es una enfermedad mortal.

Actualmente la calidad del pasto merma, aparte de la escasez, por lo que deben de implementar acciones con sales y minerales para tener una buena nutrición o que no entren en celo por falta de vitaminas y minerales, además de no olvidar la desparasitación que debe ser cada cuatro meses, así como la aplicación de vitaminas, para tener los hatos sanos, remarcó.

En lo que se refiere al contrabando de ganado de Guatemala, precisó que en esta zona ha disminuido considerablemente, sobre todo por el precio del Quetzal. EL ORBE/Rodolfo Hernández González