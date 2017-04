Incontrolable el Ambulantaje en Tapachula; se Apodera del Primer Cuadro de la Ciudad

* SEÑALAN A LA SINDICO ROSARIO VÁZQUEZ DE FOMENTAR Y CONTROLAR EL COMERCIO INFORMAL.

* BANQUETAS, CALLES Y MERCADOS INVADIDAS POR PUESTOS AMBULANTES.

Tapachula, Chiapas; 21 de Abril.- El primer cuadro de la ciudad nuevamente se ve inundado de vendedores ambulantes, quienes gozan de impunidad y generan pérdidas a los comercios legalmente establecidos.

Varios son los sectores que han levantado la voz denunciando cómo el ambulantaje ha ido ganando espacio nuevamente en la ciudad, a pesar de llevarse a cabo operativos para erradicarlo.

1 of 4

Entre los funcionarios señalados de permitir esta situación, destaca la actual Síndico Municipal, Rosario Vázquez, a quien acusan de ser la responsable del descontrol que impera en los pasillos de los mercados, donde ya no se puede caminar porque los accesos son obstruidos por comerciantes informales, quienes no pagan impuestos y fomentan una competencia desleal a quienes si están trabajando en regla.

“Existe un cobijo político que le ha permitido a Vázquez Hernández ser solapada del resto de los integrantes del Cabildo de Tapachula, que en tan sólo un año y medio, inundó las principales calles del centro de la ciudad, los mercados, sus estacionamientos y áreas circunvecinas, con comercio informal”, expresó Francisco Aranda Tinajero .

El declarante recordó que en la administración municipal pasada, el propio gobernador Manuel Velasco Coello, encabezó un amplio programa para dejar libres las calles de la ciudad del comercio informal.

Durante esos tres años, el mandatario estatal y los integrantes de ese Ayuntamiento, hicieron censos para saber el origen de los ambulantes en la ciudad, y se percataron que al menos el 70 por ciento eran centroamericanos que habían ingresado de manera ilegal al país.

Por ello, se llevó a cabo la construcción de un espacio para la reubicación de los ambulantes, quienes pudieran acreditar que eran mexicanos (Plaza Tlapacholt) y al resto se indemnizó.

La intención era de dar un mejor aspecto turístico a la ciudad, pero también respaldar a los comerciantes establecidos, porque son los que generan los empleos formales, pagan nóminas, seguro social, impuestos y otras obligaciones fiscales.

También se entregó la obra del mercado “San Juan”, cuyos pasillos, calles y estacionamientos estaban completamente libres de ambulantes y hoy, en menos de dos años, todas esas buenas voluntades se fueron al caño, ya que se ha permitido el desbordamiento de lo ilegal.

Hay sectores de la sociedad que están en completa inconformidad con el Ayuntamiento por todos esos problemas, afirmó, pero guardan silencio porque conocen que la Síndico se ufana de que nada ni nadie le puede hacer algo, por la protección de la que goza desde la capital chiapaneca.

Denuncian Despojo de un Predio

por Parte de la Síndico

Por otro lado, 15 menores de edad de la organización “Escuadrón Mosquito”, iniciaron este viernes un plantón en las afueras de la Casa de Gobierno del Estado, ubicadas al sur de la ciudad, en protesta porque aseguran que la aún síndico, María del Rosario Vázquez Hernández, los echó a la calle de la escuela de artes que construyen desde el sexenio pasado.

Incluso, anunciaron que de no ser atendidos sus reclamos que consideraron un abuso de poder, este sábado se crucificarán simbólicamente en ese mismo lugar.

Francisco Aranda Tinajero, a nombre del Centro Alterno Para la Cultura, Arte, Ciencia y Tecnología “Dr. Herminio Chanona Pérez”, explicó que desde el 2012 iniciaron el proyecto de una escuela para dar talleres especiales a menores de edad.

Esas clases, que ha contribuido con el programa de lucha contra las drogas que encabeza el gobernador Manuel Velasco Coello, les ha permitido a todo esos niños haber alcanzado primeros lugares en competencias nacionales e internacionales, incluyendo las de robótica, donde son reconocidos mundialmente.

Los terrenos, de alrededor de mil metros cuadrados, están ubicados en la entrada principal del fraccionamiento “Los Cafetales”, al sur de la ciudad.

Y ya habían sido donados por el Gobierno, bajo un largo proceso de desincorporación y protocolo administrativo, orientado a la enseñanza de menores de edad en situación de alta vulnerabilidad.

Sin embargo, según Tinajero, la funcionaria ordenó despojar a los niños para adjudicarse esos terrenos y entregarlos a la secta religiosa a la que pertenece y supuestamente encabeza la Síndico, denominado Centro de Alabanza y Proclamación Religiosa.

Las personas que se presentaron al despojo señalaron que tenían el respaldo de los integrantes del Cabildo, incluyendo los partidos de oposición que tanto se jactan en las campañas políticas de la defensa de los pobres y de los grupos vulnerables.

De acuerdo a Aranda Tinajero, los menores de edad decidieron por sí solos realizar el plantón y anunciar la “crucifixión”, porque consideran que se están pisoteando los derechos humanos de los niños.

Además, recalcó que en Tapachula, Rosario Vázquez goza de inmunidad e impunidad.

Por lo pronto, dijo, el “Escuadrón Mosquito” está apelando a organismos internacionales para que conozcan lo que ocurre con los niños que quieren estudiar en Chiapas. EL ORBE/Ildefonso Ochoa Argüello