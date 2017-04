Denuncian Obra Inconclusa en Pleno Centro de la Ciudad

Representa un peligro para los peatones

Tapachula, Chiapas; 23 de Abril.- La obra inconclusa de la 4ª Calle Poniente, entre 6ª y Avenida Central Norte, es un peligro para los peatones.

Si caminan sobre lo que será la banqueta, corren el riesgo de caer o de tropezar, toda vez que está disparejo el piso, hay agujeros de lo que son los registros para el drenaje, monte y diversos objetos.

Quienes no pueden ingresar a sus domicilios porque la obra está inconclusa, han colocado pedazos de madera que además les sirven para tapar los agujeros de los registros abiertos.

Si transitan en el arroyo vehicular, corren el riesgo de ser atropellados, y hasta el momento el Ayuntamiento no ha intervenido para exigir a la empresa constructora que concluya los trabajos.

Las personas que habitan en el sector lamentan que el edil Neftalí Del Toro no ha tomado cartas en el asunto, mucho menos los Regidores que se han de la vista gorda a pesar de conocer del problema.

Algunas personas han sufrido accidentes al caer, pero de nada ha servido para que las autoridades intervengan. EL ORBE/Rodolfo Hernández González