Poder Judicial Facilita Acceso de la Justicia a la Sociedad

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 3 de junio.- El magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Rutilio Escandón Cadenas, afirmó que el estar concentrado al cien en la impartición de justicia ha logrado la unificación de todos quienes aquí laboran, ya que han tomado con más responsabilidad la difícil pero no imposible tarea de dar justicia para todas y todos.

Y es que dijo, sentir un gran compromiso y responsabilidad por encausar la justicia solidaria y respetuosa, por defender los derechos y libertades de todos los chiapanecos, porque ésta es la razón por la que deben dirigirse todas las autoridades.

Al recibir en las instalaciones del Tribunal Superior de Justicia a un grupo proveniente del municipio de Ocotepec, Escandón Cadenas señaló lo fundamental que es ahora consolidar el nuevo sistema penal para que la población mexicana disfrute de una justicia expedita, imparcial, honesta y profesional que se requiere para hacer frente a los nuevos tiempos.

El magistrado presidente Rutilio Escandón aseguró tener la plena convicción de que la igualdad y perspectiva de género en la justicia será posible en la medida de que todos los servidores públicos tengan ese deseo de hacerla realidad, por eso en el Poder Judicial no se han mitigado los esfuerzos para hacer realidad este discurso y se está logrando con efectos, no solo internamente sino destacando a nivel nacional.

Finalmente, los visitantes dijeron sentirse satisfechos de la plática que sostuvieron con el magistrado presidente y confiaron en que seguirán los buenos resultados en la casa de la justicia.