Habitantes de los Altos de Chiapas le Demuestran su Apoyo a ERA

*El Candidato a la Gubernatura Destacó que Trabajará Para que Haya Justicia, Paz Social y Desarrollo.

Entre porras y tambores, reciben al candidato al gobierno del estado por la coalición “Sigamos Haciendo Historia en Chiapas”, Eduardo Ramírez Aguilar, en los municipios de Soyaló, Bochil, San Andrés Duraznal y Jitotol, como parte de su campaña electoral.

En Soyaló, Eduardo Ramírez dijo que trabajará para que haya justicia, paz social y desarrollo, y que de la mano con Claudia Sheinbaum Pardo se construirá el segundo piso de la Cuarta Transformación.

“Me habló por la noche quien va a ser su próxima presidenta de México y me dijo: Eduardo, no sabes cómo te agradezco que hayas reconocido al mejor presidente de México, al presidente Andrés Manuel López Obrador, porque aquí en Chiapas el presidente López Obrador, sépanlo bien, es el Estado que más programas sociales tiene del país”.

En Bochil, Eduardo Ramírez, reafirmó que los hombres y las mujeres de la nueva era serán cercanos al pueblo, para escuchar sus necesidades y sus propuestas, porque con el pueblo todo, sin el pueblo nada.

“Bochil nunca me ha abandonado, siempre me ha acompañado, hemos trabajado juntos a favor del pueblo, por eso sepan ustedes queridos hermanos y hermanas de Bochil que así, en unidad, vamos a continuar en el segundo la Cuarta Transformación de nuestro estado, les dejo mi corazón y les aseguro que mi compromiso de trabajar a favor de Chiapas nunca va a cambiar”, afirmó.

En su visita a San Andrés Duraznal, informó que por medio de un programa de empleo temporal, se hará realidad un proyecto de recuperación del medio ambiente, que servirá además para que los pobladores no emigren por falta de oportunidades.



“Quiero anunciar desde San Andrés Duraznal, el proyecto más importante para esta zona, vamos a recuperar nuestro bosques, vamos a recuperar nuestros cerros (…) se han deteriorado más de 300 mil hectáreas en tan sólo 20 años, el reto que tenemos en la nueva era es llegar a 200 mil hectáreas recuperadas en tan sólo tres años”.Con mucho entusiasmo, el candidato por la coalición más grande de la historia de Chiapas, agradeció el cariño y entusiasmo de las y los pobladores de Jitotol, a quienes les dijo que amor con amor se paga y con el segundo piso de la Cuarta Transformación vendrán grandes cosas para este municipio.En este marco, aseguró que en la nueva era impulsaremos lo mejor de Chiapas y Jitotol, porque hay talento, capacidad, fuerza y sentimiento. Aquí, hizo un llamado al voto este próximo 2 de junio.“Votar es hacerlo con conciencia, con el corazón, con responsabilidad, hacerlo pacíficamente; votar es elegir en libertad, elegir lo mejor de nosotros, por eso el 2 de junio quiero que esa conciencia perdure para los próximos años y el próximo gobierno que voy a encabezar será un gobierno con sentido humanista, un gobierno que no discriminen a nuestros hermanos y hermanas indígenas, que no se discriminen a los más pobres, un gobierno que sensibilice desde la educación, en el que podamos convivir todas y todos”, finalizó.Acompañaron en esta gira al candidato, su esposa Sofía Espinoza; su amigo Pío López Obrador, hermano del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador; el líder moral del PT, Amadeo Espinoza Ramos; el presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Chiapas Unido, Conrado Cifuentes Astudillo; el presidente de la Comisión Ejecutiva Estatal del Partido RSP, José Alfredo Ramírez Guzmán; y el presidente del Comité Central Ejecutivo del partido Podemos Mover a Chiapas, Justo Tomás Hernández. Boletín Oficial