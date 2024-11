Cubanos “Pudientes” Pasan Directo y sin Problemas al Centro y Norte de México

*Ya no se Quedan en Tapachula más de un Día.

Tapachula, Chiapas; 6 de Mayo del 2024.- Para nadie es un secreto en esta frontera sur de México, que hay dos grupos de migrantes plenamente identificados, los que no traen recursos económicos y sobreviven de lo que pueden, y los pudientes, que sí cuentan con dinero para una estancia cómoda en esta Ciudad.

En las últimas semanas se ha notado la baja afluencia de migrantes que antes dejaban una importante derrama económica en Tapachula, y ahora ya no se quedan. Prácticamente pasan de largo, generando que el comercio local resienta la ausencia de esa clientela.

En entrevista, Alejandro García Ruiz, Miembro de la Asociación de Hoteles y Moteles del Sur, externó su sorpresa debido a esta situación, pues quienes más habían generado derrama económica eran grupos de cubanos, quienes ahora ya no hacen tiempo en esta ciudad fronteriza, pasan de largo, incluso sin documentos.



El empresario de la localidad manifestó que lo sorprendente es que nadie sabe cómo le hacen para llegar a ciudades del centro y norte del país como la Ciudad de México y Monterrey, sin tener ningún documento migratorio.“Sí pasan por Tapachula y pasan por todo el territorio nacional, llegando a la Ciudad de México y a otros lugares, ¿cómo le hacen? esa es la interrogante que tenemos que preguntarnos y contestarnos”, expuso.García Ruiz también reconoció que algunos prestadores de servicio de esta región también abusaron en su momento de esta población migrante, cobrándoles de más y subiendo precios en diferentes servicios, como transporte público, hoteles, casas de renta, comida, etcétera.Incluso, gracias a la presencia de esta población migrante, que sí trae recursos económicos para pagar su estancia en la Ciudad, también surgieron cuarterías, hoteles y casas en renta, sin ningún control en la ciudad y sin ningún permiso. A diferencia de los comercios bien establecidos, como su caso, en donde las tarifas están en un pizarrón a la vista del público y los consumidores.Cuestionado sobre la presencia de este tipo de población, el empresario en el ramo de hotelería, manifestó que por el momento “no hay”.Refirió que a partir del mes de mayo del año pasado empezó a disminuir la presencia de este tipo de migrantes, en su mayoría de origen cubano. Ya que la gran mayoría de migrantes de otras nacionalidades, no traen recursos económicos.Agregó que saben de toda esta situación, gracias al testimonio de algunos migrantes que pasan por la Ciudad de Tapachula. EL ORBE/JC