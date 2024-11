Xóchitl Gálvez Confirma Asistencia a Marcha en Defensa de la Democracia

*Convocada Para el 19 de Mayo.

León, Guanajuato.- La candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez Ruiz, confirmó que el próximo 19 de mayo asistirá a la movilización convocada por organizaciones ciudadanas en defensa de la democracia.

En entrevista, comentó que no ha decidido si llegará directamente al Zócalo capitalino o si caminará algunas cuadras acompañada de las y los ciudadanos.

–“Sí voy a ir. Estoy invitada y voy a ir. No sé si voy a marchar porque tengo el debate ese día, pero de que voy a estar, voy a estar”, expresó.

-¿No sería contaminar esa marcha ciudadana?, se le cuestionó.

–“No, yo soy ciudadana. Si alguien los representa soy yo y he estado en todas las marchas ciudadanas”, puntualizó.

La movilización es convocada por organizaciones ciudadanas como Unid@s y Marea Rosa a las 12 del día del domingo 19 de mayo en todas las plazas públicas del país.

Ese mismo día, a las 20 hrs, está programado el tercer y último debate presidencial, en el Centro Cultural Universitario. Sun