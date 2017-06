Protestan Empresarios y CANACO por Alza Exhorbitante en las Tarifas del Agua Potable

COAPATAP APLICA LOS INCREMENTOS AL TERMINO DE LAS ELECCIONES EN EL ESTADO DE MEXICO, TRATANDO DE RECUPERAR LOS GASTOS DE CAMPAÑA.

*LA MEDIDA PRETENDE IMPONERLA A PESAR DE LA SITUACION CRITICA QUE VIVE TAPACHULA, DESPUES DEL GASOLINAZO Y LOS SAQUEOS A LOS NEGOCIOS. EMPRESARIOS PREPARAN PROTESTAS CONTRA LA ADMINISTRACION DE NEFTALI DEL TORO GUZMAN, QUE COMO PRESIDENTE DEJA MUCHO QUE DESEAR.

Tapachula, Chiapas; 12 de Junio.- El Consejo Directivo de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) local, y diversos representantes de los sectores productivos, protestaron este día en el Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tapachula (Coapatap), por el aumento a las tarifas del vital líquido, en hasta tres mil por ciento.

Ese incremento, que se da en la administración que encabeza el aún alcalde Neftalí Del Toro Guzmán, es el más grande que se tenga registrado en la historia del país

Durante el fin de semana, el organismo distribuyó la facturación del último mes y, ante el asombro de los tapachultecos, llegó con tarifas aún más altas que las de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Ante esa situación, los empresarios decidieron presentarse este lunes al medio día en las oficinas del Coapatap, y exigirle explicaciones al director José Antonio Ovando, con quien sostuvieron una reunión.

Carlos Murillo Pérez, presidente de la Canaco Tapachula, dijo que para comprender la dimensión del problema, únicamente del centro de la ciudad hay afectados unos mil comercios establecidos, en diversos ramos.

“En la reunión, el actual titular del Comité de Agua Potable nos insistió que los aumentos sólo eran para el sector empresarial y no a la sociedad en general, pero le refutamos”, indicó.

Le dijeron que esas situaciones no van con el procedimiento legal que debe hacerse para pensar incrementar las tarifas.

“Le presentamos nuestra inconformidad, en el sentido de que eso no debe de pasar, porque las tarifas no se incrementan así nada más, sino mediante un procedimiento que se debe someter al Consejo Consultivo y si, en dado caso se aprueba, se tiene posteriormente enviar al Congreso del Estado para que se someta al pleno”, comentó.

Entre las quejas presentadas por los socios de la Canaco, hay recibos que este mes llegaron con aumentos al consumo en hasta un mil por ciento, con relación al mes pasado. “y por eso hay una gran preocupación de los comerciantes de Tapachula en tratar de solucionar ese problema”.

Al saber la noticia, hay empresarios que tomaron la determinación inmediata de despedir personal, como una medida emergente para tratar de no cerrar sus negocios ésta misma semana, “porque definitivamente no les alcanza para poder pagar esas tarifas”.

En su defensa, Ovando indicó que hubo “un pequeño error”, en un software que asegura está estrenando el organismo para facturar a los usuarios.

Ante el reclamo de los sectores productivos ahí reunidos, el Director del Coapatap tuvo que aceptar que se cometieron varios errores.

Por lo mismo, los empresarios le informaron que no pagarán esos recibos y que le darán un mes al organismo para que rectifique la facturación, igual a la que se venía pagando hasta mayo.

Además, le dijeron que no permitirán que les corten el suministro, luego de que las irregularidades no son de los usuarios, sino del propio Coapatap.

La exigencia de los empresarios fue aceptada y, según el compromiso que José Antonio Ovando hizo ante ellos, se hará una revisión de tres meses atrás para sacar un promedio de pago, sin tomar en cuenta el recibo reciente.

Mientras se llevan a cabo esas revisiones a los pagos anteriores y la rectificación al nuevo cobro, les dijo que no se suspenderá la distribución.

Les pidió una nueva reunión para el próximo tres de Julio, para que se les presente las correcciones a las supuestas fallas detectadas y, a partir de ahí, empezar a pagar.

En la reunión, le exigieron también la instalación de medidores, porque con la modernización de calles se dejó las tomas directas, sin control alguno, y los cobros que se les aplica son “a ojo de buen cubero”.

“El responsable es el municipio. Nosotros como empresarios no tenemos ninguna responsabilidad para que ellos hablen de que debemos de comprar los medidores”, insistió.

Ahí expusieron además que el servicio del actual Coapatap es pésimo, que dejan a la ciudad en desabasto por más de una semana, pero les cobran todo el mes, y otras irregularidades.

Corrección: Aumentos Hasta de 3 Mil por Ciento.

Por su parte, Miguel Reyes del Pino, del sector hotelero de Tapachula, indicó en el evento, que la justificación de las autoridades municipales en torno al software, debió haberse corregido de inmediato y evitar el enojo de la sociedad.

De igual forma, haber informado a la población sobre ese supuesto error y pedirle a los usuarios que pasaran por un nuevo recibo corregido, pero no se hizo.

Si no se modifican los cobros y las dejan con las tarifas anteriores, adelantó, procederán a las demandas legales, porque están totalmente desproporcionados y fuera de la ley.

Ante la insistencia de Ovando, de que sólo el sector empresarial era el afectado, Reyes del Pino indicó que tienen casos documentados de viviendas, comercios e industrias, incluso expuso uno, con un aumento de tres mil por ciento.

“Realmente son brutales. Se tiene que respetar lo que dice la ley y la tienen que acatar. No se mandan por sí solos y no pueden aplicar las tarifas que ellos quieran cobrar”, recalcó.

Los afectados acordaron que no pagarán hasta tener los recibos con las cuotas anteriores, afirmó.

Se desconoce si las consideraciones del Coapatap serán solamente para los que protestaron, o si las correcciones serán para todos los miles de afectados.

Por mera coincidencia, esos megaaumentos a las tarifas del agua potable en Tapachula, se dan unas horas después de los cómputos oficiales de las elecciones en el Estado de México, donde por cierto, dijeron que ganó el PRI. EL ORBE/Ildefonso Ochoa Argüello