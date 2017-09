Terremoto Deja Destrucción y Muerte en Sureste y Centro de México; Aumenta a 61 la Cifra de Víctimas

* AUTORIDADES DE LOS TRES NIVELES EVALÚAN LOS DAÑOS EN 16 ESTADOS CON AFECTACIONES. SUSPENDEN ALERTA DE TSUNAMI EN EL LITORAL DEL PACÍFICO.

* GUATEMALA, EL SALVADOR Y HONDURAS CONFIRMAN INFINIDAD DE DAÑOS Y LESIONADOS.

Tapachula, Chiapas; 8 de Septiembre.- El terremoto ocurrido en la noche de este jueves en Chiapas, ha dejado como saldo hasta ahora varios millones de afectados en 16 Estados, así como daños en viviendas, cientos de ellas completamente desplomadas; escuelas, edificios públicos y privados, vías de comunicación, sector empresarial e industrial, servicios, entre otros.

Lamentablemente, también se ha localizado los cadáveres de 61 personas, de los cuales 45 fueron en territorio oaxaqueño, la mayoría en el municipio de Juchitán; 12 más en Chiapas, y cuatro en Tabasco.

Las tareas de evaluación y verificación de los daños apenas comenzaron y por ello se cree que conforme transcurran las horas, esas cifras se irán incrementando.

Ante todo ello, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, decretó tres días de Luto Nacional, que se cumplen este fin de semana, en memoria de los fallecidos.

En tanto que la Secretaría de Gobernación hizo la Declaratoria de Emergencia para cientos de municipios de diversas regiones del país, principalmente los de Oaxaca y Chiapas, que es en donde más daños se han detectado.

Con ello, se espera que fluyan de inmediato los recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), y se canalicen para la atención de los damnificados.

La situación se ha tornado tensa en las horas posteriores al terremoto, luego de que especialistas en la materia recomendaron extremar precauciones por las réplicas, así como la llegada de tres ciclones a territorio nacional, a partir de este sábado, uno tras otro.

Más de 350 Réplicas en un día.

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) precisó que el terremoto tuvo epicentro a 133 kilómetros al suroeste del municipio de Pijijiapan, y a una profundidad de 58 kilómetros.

A partir de entonces se calcula que han ocurrido, hasta el cierre de la edición, alrededor de 350 réplicas (en varias regiones del país), la más intensa de ellas a los 17 minutos de haber comenzado este viernes, y que alcanzó los 6.1 grados en la Escala de Richter, con epicentro en la franja limítrofe entre Oaxaca y Chiapas.

El resto ha sido desde pequeños temblores de apenas 3 grados y que han sido casi imperceptibles, hasta varios que superaron los cinco grados y que ocasionaron que la población se mantuviera en zozobra y pánico.

Las Primeras Cifras de Chiapas.

Sin embargo, las unidades locales de Protección Civil en Chiapas reportaron que habían contabilizado, hasta la noche del viernes, alrededor de 792 escuelas con daños parciales o totales, unas mil 700 viviendas afectadas y 428 totalmente desplomadas.

De igual forma, cuatro edificios de salud y 18 públicos, así como el desplome del puente que comunica al municipio de Cintalapa con el de Jiquipilas.

Había oficialmente 12 muertos en la Entidad, y posiblemente un par más, luego de que dos personas de la tercera edad no aparecen y se cree podrían haber quedado sepultadas al caer sus viviendas.

Fue reportado además nueve tramos carreteros afectados, a donde las autoridades federales y estatales, y la colaboración de empresas constructoras particulares, han comenzado a atender.

En el caso de Tapachula, no había reporte de víctimas fatales e incluso los daños materiales fueron menores, como la caída de una barda de un predio ubicado en la 19 Oriente, entre la Central y 1ª Avenida Norte, así como cuarteaduras en viviendas y escuelas.

Hubo el sobrevuelo de autoridades gubernamentales, militares y navales, en toda la región de la Costa, Sierra y Frontera Sur, para identificar áreas siniestradas.

En la madrugada, poco después del sismo, se había activado la alerta por Tsunami al Pacífico Central y del Sur, en México, así como para los países vecinos.

Al medio día, esa alerta fue desactivada y, de acuerdo al informe oficial, en Puerto Chiapas y en el resto del litoral del Estado, hubo un incremento en la altura y frecuencia del oleaje, pero no muy lejano a lo normal.

Se activaron dos albergues. El primero de ellos localizado en el Centro de Convivencias, donde se concentraron poco más de 800 personas, a quienes se les ofreció atención médica, un espacio donde dormir con colchonetas y otros apoyos humanitarios.

El otro se ubicó en las instalaciones de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO), al norte de la cabecera municipal, donde se atendieron unas 400 personas.

La gran mayoría de ellos eran de la comunidad del Puerto, quienes no contaban con otro lugar a donde ir ante la advertencia de tsunami o las réplicas.

En unas horas, vehículos de las tres instancias de Gobierno, militares, Protección Civil, del transporte organizado y hasta particulares, se sumaron para evacuar a todas esas personas, y otras que solicitaron el auxilio para ser trasladadas a casa de familiares o a lugares más seguros.

Hubo un tercer albergue activado, que fue el Auditorio Municipal, aunque no hubo necesidad de que fuera utilizado.

Las familias evacuadas a esos dos sitios se fueron retirando en el transcurso del día, salvo en algunos casos que, por enfermedades diversas, tuvieron que ser atendidas algunas personas e incluso trasladadas a hospitales.

Se suspendieron las clases en todas las escuelas del municipio, mientras que se evalúan las condiciones en las que se encuentran, hasta nuevo aviso.

Por derrumbes se incomunicaron tres tramos carreteros ubicados en la zona indígena de Pavencul, y por ello fue movilizada maquinaria hacia esos sectores para iniciar los trabajos y restablecerlos.

En tanto, Guatemala, El Salvador y Honduras habían confirmado infinidad de daños materiales y decenas de heridos, aunque no se habían encontrado fallecidos. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello