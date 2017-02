Pollerías Provocan Contaminación en el Centro de Suchiate

* Urge que Autoridades Sanitarias Verifiquen los Establecimientos.

Suchiate, Chiapas; 12 de Febrero.- Ante la falta de ordenamiento municipal, dos pollerías provocan fuerte contaminación ambiental en el primer cuadro de esta población.

El presidente de la colonia Centro, Javier Ovilla Estrada, denunció que ni el área de Salubridad Municipal ni la Jurisdicción Sanitaria VII han intervenido ante esta problemática que ya tiene bastantes meses, a pesar de tener conocimiento.

La alcaldesa Matilde Espinosa Toledo también conoce de la contaminación, igual que el síndico municipal David de León Contreras, quien ha afirmado que no se aplican sanciones porque sería afectar a esos dos negocios, pero no se pone a pensar en la salud de miles de personas que huelen a diario esos fétidos olores emanados de los desechos de las pollerías, arrojados a la vía pública y a la red de drenaje.

Ayer domingo, como en otras ocasiones, fue necesario ir a tirar calhidra para tratar de disminuir el mal olor, lo que además es causa de enfermedades gastrointestinales.

Ovilla Estrada manifestó que los negocios contaminantes son Pollería “La Frontera” y “Sari Pollo” y los encargados o propietarios ni se inmutan ante la contaminación y así siguen expendiendo el producto, ante esto, reiteró su llamado a las autoridades sanitarias para que se atienda la problemática de salud.

Esto es un secreto a voces, se sospecha de que los encargados de aplicar sanciones podrían estar siendo cohechados, ya que no es posible que no estén enterados de lo ocurrido en el primer cuadro de Suchiate, a una cuadra de la Presidencia Municipal. EL ORBE/Rodolfo Hernández González