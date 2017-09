Incumple SAGARPA Acuerdos con Cafetaleros del Soconusco

Tapachula, Chiapas, 30 de agosto.- Productores de café de la región Soconusco que fueron a protestar a la Ciudad de México, informaron que la SAGARPA incumplió con los acuerdos signados en la capital del país, en el sentido de que se efectuaría una reunión en esta ciudad con funcionarios de primer nivel.

El vicepresidente de la Coordinadora de Productores de Café, Ismael Gómez Coronel, destacó que persiste la inconformidad porque esa dependencia no está respetando las reglas de operación 2017-2018, que dice mil plantas por productor de acuerdo cómo se ejecutó el año pasado, 2500 pesos en insumos y 1000 pesos por productor.

Además el padrón está siendo rasurado, en algunos solo vienen 500 ó 200 productores, entonces no se sabe que se va hacer con los productores que están en las actas constitutivas, porque fueron uno de los requisitos que pidió Sagarpa.

Dijo que en el caso de su organización son 765 productores, ya han cumplido todas las observaciones que les han hecho “y estamos a dos meses de que las aguas se vayan y todavía la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación” (Sagarpa) todavía no finiquita el Programa Integral de Atención a la Cafeticultura PIAC-2017”.

Recordó que en la Ciudad de México se acordó una reunión para el lunes en esta ciudad, con la asistencia de funcionarios de esa dependencia, pero nunca llegaron, por lo que hasta este martes vino solamente el delegado estatal Alberto Huc, pero finalmente la propuesta no ha sido atendida y ahora les han dicho que le darán la respuesta el día viernes 1 de septiembre.

Gómez Coronel anunció que en caso de que el viernes no haya una respuesta satisfactoria, volverán a viajar a la capital del país donde se instalarán en plantón de manera indefinida y no se moverán hasta que no les den respuestas concretas, para lo cual ya cuentan con el respaldo de un grupo de legisladores que les darán el acompañamiento.

A la reunión acudieron integrantes y líderes de la Coordinadora de Organizaciones Cafetaleras de Chiapas, encabezados por su presidente Justo Pérez Bravo, Luis Villagrán Pérez, Marco Antonio Suárez Vargas y Noel Rodas Vázquez, donde además estuvieron presentes los funcionarios de la Sagarpa, Fortunato Urtuzuastegui Ibarra, jefe de Distrito 08, así como el delegado estatal, Cruz Alberto Huc Hernández. EL ORBE/Rodolfo Hernández González