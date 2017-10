Lluvias Provocan Enorme Socavón en la Colonia “2 de Marzo”

Tapachula, Chiapas; 30 de Septiembre.- Desde el año pasado se ha reportado a través de documentos, entregados al Ayuntamiento, sobre el riesgo que representa, para los habitantes de la colonia “2 de Marzo”, el andador Mazatlán, pues en la temporada de lluvias se convierte en un río, “pero no hemos sido escuchados”, denunció la representante de esa comunidad, Esperanza de Jesús Sánchez.

Dijo que también han entregado videos y fotografía donde se puede ver la fuerte corriente de agua que se forma cada que llueve, poniendo en riesgo la integridad de quienes habitan en ese sector, además temen el socavamiento de las viviendas.

Añadió que el asfalto ya se deterioró y se han formado enormes hoyos que durante la lluvia no se ven y en caso de que una persona fuera arrastrada caería hasta el río Texcuyuapan, con resultados de funestas consecuencias.

Varios de los habitantes de ese andador han rellenado los enormes agujeros, pero eso no es suficiente ante la gran cantidad de agua de lluvia, manifestó.

Lo más viable sería la introducción de tubería y alcantarillado para que esa agua desfogue hacia el río que pasa a unos metros.

Señaló que el día viernes había el compromiso de que una comisión de funcionarios del Ayuntamiento de Tapachula acudiera a realizar una visita de inspección, pero fue cancelada de última hora porque se fueron a la toma de posesión del nuevo Presidente del PRI estatal.

Lamentó que el Ayuntamiento anteponga intereses políticos y partidistas por encima de las necesidades de la población tapachulteca, donde al menos en este caso está en riesgo la integridad física de los habitantes de esa colonia ubicada al suroriente de la ciudad. EL ORBE/Rodolfo Hernández González