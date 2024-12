Modificación a la ley Infonavit debe de ser a favor de la base trabajadora.

Tapachula, Chiapas 19 de diciembre de 2024.- La insistencia del gobierno federal para que avance en el Congreso la reforma a la ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), ha causado revuelo y desde luego mucha polémica.

Aunque Claudia Sheinbaum ha dicho que el dinero ahorrado por los trabajadores está seguro, lo cierto es que en la citada reforma, hay una parte donde se dice que el gobierno tendrá libre acceso a los dineros de los trabajadores, y es eso lo que desata dudas.

Sobre este asunto, el secretario general de la Confederación Obrera Revolucionaria (COR) del estado de Chiapas Teodoro Vázquez Castillo, señaló que dicha reforma será bienvenida, siempre y cuando sea en favor de los trabajadores.

En entrevista con el rotativo El Orbe, afirmó que hay veces en que las leyes quedan obsoletas, y es necesario reformarlas, pero que estos cambios sean para beneficio de los trabajadores y no del gobierno o de la clase patronal.

Asimismo, dijo que la modificación la está impulsando directamente el gobierno federal, y que para nada han tomado en cuenta a la clase patronal y mucho menos a los trabajadores, cuando que el Infonavit se rige de manera tripartita.

Añadió que la postura del líder nacional de la COR es que antes que se apruebe la reforma, que se consulte a los trabajadores y no nada más a la cúpula como siempre ha sido.

Todo lo anterior, dijo, es para evitar que con la reforma, el gobierno pueda meter mano de los dineros de los trabajadores y los tome para algo distinto y no para la construcción de viviendas. EL ORBE/Nelson Bautista