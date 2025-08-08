sábado, agosto 9, 2025
FGE entrega a presunto responsable de violación equiparada agravada a PGJE de Baja California Sur

– El presunto agresor contaba con orden de aprehensión en ese estado, y fue detenido en Tuxtla Chico

La Fiscalía General del Estado de Chiapas (FGE) entregó a Deonel «N» a las autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur, mismo que fue aprehendido en el municipio de Tuxtla Chico, como presunto responsable del delito de violación equiparada agravada, en agravio de una persona menor de edad de identidad resguarda, por hechos ocurridos en San José del Cabo, Baja California Sur, en el año 2020.

Los elementos de la Fiscalía General del Estado de Chiapas y la Secretaría de Seguridad del Pueblo aprehendieron al presunto agresor en la carretera Tuxtla Chico-Suchiate, toda vez que existe una carpeta de investigación en su contra signada por un Juez de control del Sistema Penal de Los Cabos, por dicho delito.

El indiciado es trasladado para ser puesto a disposición del órgano jurisdiccional requirente en aquel estado.

El Fiscal General del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, destacó la colaboración con las instituciones procuradoras de justicia de otros estados, para que los agresores y violentadores de niñas, niños, adolescentes y mujeres no tengan ningún lugar donde se puedan escapar o esconderse de la justicia.

La Fiscalía General del Estado reitera su compromiso de trabajar en coordinación para combatir el delito y garantizar la seguridad y paz, con Cero Impunidad.

ATENTO AVISO
FGE esclarece homicidio en Tapachula
