miércoles, agosto 13, 2025
Pakales y Fiscalía General del Estado, Realizan Operativo en Centro de Rehabilitación Mazatán

Mazatán, Chiapas 13 de Agosto del 2025.- Elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, irrumpieron en las instalaciones del Centro de Rehabilitación «Mazatán», tras las denuncias que realizaron familiares de presuntos abusos a los internos que se encuentran y otros más que al salir, dieron a conocer a sus familiares de los abusos que les fueron cometiendo.

Tras este operativo, fueron informados los familiares de los internos, que están llegando a ser solicitados por quienes los internaron.

Hasta el momento se desconoce quienes son los responsables de las acusaciones, por lo pronto fueron detenidos 4 sujetos, puestos a disposición de las autoridades, para el proceso de investigación. (El Orbe/Arnulfo Escobar

