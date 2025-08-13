miércoles, agosto 13, 2025
Sentencias humanistas fortalecen el acceso a la justicia para las personas con discapacidad

El Poder Judicial del Estado de Chiapas, a través del Juzgado Segundo del Ramo Civil del distrito judicial de Tonalá, dictó una sentencia que determinó la designación de apoyos y salvaguardias para que una persona con discapacidad pueda tomar sus propias decisiones de vida.

Tras conocer los hechos, la persona juzgadora determinó designar que Roberto “N” tuviera como persona de apoyo a Francisco “N”, a quien se le confirió el cargo de su tutor legítimo, no para que lo sustituya en su voluntad sino para que pueda ejecutar por él las acciones que le resulten imposibles por sí mismo, derivado de su situación de dislalia (trastorno del habla que se caracteriza por la dificultad para pronunciar correctamente ciertos sonidos o palabras, afectando la articulación del lenguaje).

Por ello, esta sentencia también fue presentada en un formato de lectura fácil que permitió a la persona juzgadora tener la certeza de que Roberto «N» comprendió plenamente el contenido y la resolución dictada, al haberse tomado en cuenta su voluntad, así como sus necesidades específicas como una persona con discapacidad.

Estas sentencias evidencian que al interior de la casa de la justicia se priorizan acciones sustantivas para la aplicación del humanismo en el ejercicio jurisdiccional, garantizando que las decisiones no solo resuelvan conflictos, sino que también promuevan la inclusión, la equidad y el bienestar integral de las y los involucrados en una controversia judicial, tal como lo ha impulsado el magistrado presidente Juan Carlos Moreno Guillén.

El Poder Judicial del Estado reafirma su compromiso con una justicia más humana, cercana, comprensible y empática, que reconoce la dignidad de todas las personas y pone en el centro sus necesidades, capacidades y derechos.

