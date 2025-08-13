Se Prevé la Visita de la Presidenta Claudia Sheinbaum a Tapachula

Tapachula, Chiapas 13 de Agosto del 2025.- Este jueves 14 de Agosto se tiene prevista la visita de la Presidente de México, Claudia Sheinbaum a la ciudad de Tapachula, con el objetivo de sostener una reunión de trabajo con su homólogo de la república de Guatemala, Bernardo Arévalo, con quien se espera se reúna en territorio guatemalteco o en su defecto en esta ciudad, algo que todavía no está confirmado.

Según fuentes extra oficiales, aun no se tiene claro si estará en esta ciudad para hacer una escala para viajar al vecino país. Pero en esta reunión binacional se tiene previsto que se traten puntos de interés económico, con proyectos de gran relevancia, como los polos de desarrollo en Tapachula. La Construcción de la línea K del tren interoceánico, así como el complejo tema migratorio que ataña a ambas naciones.

Por otra parte, también se espera que ambos mandatarios aborden los temas de seguridad, para combatir el crimen organizado, mediante el fortalecimiento de acciones de cooperación entre ambas naciones.

El arribo del ejecutivo federal, se dio a conocer extra oficial mente, se tiene previsto en el aeropuerto de la perla del Soconusco, en Chiapas, ciudad fronteriza con Guatemala, este jueves a las 7:00 de la noche, por lo que ya se activaron todos los protocolos para su recibimiento.

Según fuentes oficiales, la mandataria se estaría hospedando en un hotel del sur de esta ciudad, y la reunión con su homólogo guatemalteco será este viernes 15 de Agosto.

Se espera que en las próximas horas se den más detalles del arribo de la Presidenta, Claudia Sheinbaum, ya que como es del dominio público, esta región enfrenta una difícil situación por el desabasto de combustible. Derivado de las deudas que mantiene Pemex con proveedores.

Así como jubilados de la petrolera, mantienen un bloqueo en le terminal de almacenamiento y distribución de PEMEX, ubicada en Puerto Chiapas. Y como hasta el momento no les han dado respuesta a sus demandas de que se les restablezca el servicio médico, los inconformes han manifestado que a partir de este jueves el bloqueo a dichas instalaciones será permanente, por tiempo indefinido. EL ORBE/ Mesa de Redacción.