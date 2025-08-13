Con obras y apoyos directos, Eduardo Ramírez impulsa educación, salud y campo en Pantepec

En el municipio de Pantepec, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar puso en marcha acciones en materia de educación, salud y campo. Destacó que el gobierno de la Nueva ERA acerca programas y servicios públicos a todos los rincones de Chiapas, con el propósito de impulsar el desarrollo y mejorar la calidad de vida de la poblac

Durante su gira de trabajo, entregó apoyos al sector agrícola, recorrió las unidades que brindan servicios médicos gratuitos y dio el banderazo de inicio a la construcción de espacios educativos en la Escuela Primaria Sabino Fiacro López. En este contexto, reafirmó su compromiso de continuar impulsando proyectos que contribuyan al bienestar de las y los habitantes.

1 de 8

“Le estamos cumpliendo a Chiapas. Tengan la certeza de que siempre voy a estar al pendiente de que las y los servidores del pueblo que me acompañan en mi administración hagan las cosas de corazón y con compromiso social. Somos un gobierno que tiene el corazón abierto y escucha a la gente para resolver juntos sus necesidades”, expresó.

El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Marco Antonio Barba Arrocha, informó que en este municipio se entregaron 500 bombas aspersoras y árboles frutales, apoyos que fortalecerán la producción de alimentos sanos y los proyectos de reforestación.

Por su parte, el secretario de Salud, Omar Gómez Cruz, subrayó que es la primera vez que las Unidades Médicas Móviles llegan a Pantepec, ofreciendo atención médica general y dental, así como servicios de farmacia, radiografías y mastografías, acercando la salud a quienes más lo necesit

El director del Instituto de la Infraestructura Física Educativa, Carlos Ildelfonso Jiménez Trujillo, detalló que en la Primaria Sabino Fiacro López se invertirá un millón 798 mil 404.74 pesos en beneficio de 258 estudiantes. Además, en el Jardín de Niños José Falcón y Castellanos, en la localidad El Carrizal, y en la Primaria Álvaro Obregón, de la localidad de Liquidámbar, se realizan obras con una inversión total superior a 3 millones 14 mil pesos.

El alcalde de Pantepec, Osmar Wilian Velasco García, expresó su satisfacción por la visita del gobernador, resaltando que el trabajo coordinado con el gobierno de la Nueva ERA ha permitido avances significativos en distintos rubros.

En representación de las y los productores, Mercedes Villarreal Hernández afirmó que los apoyos entregados reflejan el compromiso de la administración estatal con el bienestar de la población.

Estuvieron presentes la secretaria de Infraestructura, Anakaren Gómez Zuart; los secretarios de Educación, Roger Mandujano Ayala, y de Protección Civil, Mauricio Cordero Rodríguez; el subsecretario de Gobierno y Mediación, Jorge Enrrique Hernández Bielma; el diputado federal Joaquín Zebadúa Alva; y la diputada local Selene Josefina Sánchez Cruz.