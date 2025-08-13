Repatriaciones en Tapachula: 805 mexicanos reciben apoyo integral en una semana.

13 de agosto de 2025, Tapachula, Chiapas.- En una semana marcada por un flujo, 805 mexicanos repatriados desde Estados Unidos fueron recibidos en Tapachula y atendidos en el Centro de Atención a Migrantes Repatriados (CAMP), un pabellón inaugurado hace apenas ocho días para concentrar en un solo espacio todos los apoyos y trámites que requieren los connacionales a su llegada.

Antes de la apertura del CAMP, los repatriados y connacionales eran recibidos directamente en el Aeropuerto Internacional de Tapachula, donde se realizaba el registro inicial y su traslado inmediato a los lugares de destino.

El último contingente, integrado por 131 connacionales, llegó este miércoles procedente de distintos centros de detención en Estados Unidos. Tras cumplir con los trámites migratorios, abordaron un autobús hacia la Ciudad de México para continuar su trayecto a sus estados de origen.

Desde que Donald Trump asumió la presidencia de Estados Unidos en enero de 2025, más de 5 mil mexicanos han sido repatriados, reflejando una tendencia constante de retorno forzado.

En Tapachula, los migrantes reciben atención integral:

• IMSS: consultas médicas, vacunas y medicamentos.

• Ejército Mexicano: desayuno, almuerzo y cena.

• CFE: chips telefónicos para comunicación con sus familias.

• Gobierno Federal: Tarjeta Bienestar con un apoyo económico de $2,000.

El CAMP ha fortalecido la coordinación interinstitucional, agilizando la entrega de la Tarjeta Paisano en menos de 20 minutos y sumando la colaboración de dependencias como la Secretaría de la Mujer, la Secretaría de Agricultura, el CONAFE y la Secretaría de Movilidad Humana.

Testimonios como el de Miguel Chontal, originario de Catemaco, Veracruz, reflejan el contraste entre el trato recibido en Estados Unidos —“tirados en el frío”— y la atención brindada en México. Entre los repatriados también se encuentra Miguel, de 11 años, quien viajó desde Texas y relató su experiencia junto a sus familiares.

Con este registro, Tapachula reafirma su papel como punto clave en la recepción y canalización de mexicanos que retornan al país, manteniendo un esquema de apoyo humanitario y coordinación interinstitucional.

Carlos Montes