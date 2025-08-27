miércoles, agosto 27, 2025
En operativo interinstitucional detienen a masculino en posesión de presuntos narcóticos y arma de fuego en Pueblo Nuevo Solistahuacán

En operativo interinstitucional, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) y la Guardia Estatal Preventiva, en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal, detuvieron a un masculino por los probables delitos contra la salud y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, en el municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán.

Resultado de patrullajes de prevención, disuasión del delito y proximidad social, implementadas en el municipio, elementos de la fuerza interinstitucional detuvieron a Manuel “N”, a quien le aseguraron entre sus pertenencias un arma de fuego larga y presuntos narcóticos.

En esta acción, le encontraron un arma larga de fuego AK 47, un cargador con 10 cartuchos útiles 7.62 ×39, 7 dosis de la droga conocida como cocaína y 20 bolsitas de naylon que en su interior contiene hierba verde y seca con las características de la marihuana.

El detenido y los objetos como comprobación del ilícito, quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para su investigación y determinación de su situación jurídica por los delitos que resulten.

Cabe destacar, que el presunto responsable manifestó pertenecer a un cartel independiente de Rincon Chamula.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda el compromiso de mantener las estrategias interinstitucionales para brindar seguridad y vigilancia en el territorio chiapaneco, para crear un clima de paz y tranquilidad.

