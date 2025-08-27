miércoles, agosto 27, 2025
Sectores Productivos se Pronuncian Contra Bloqueos Carreteros

• Ese tipo de protesta afecta a la población en general, así como a los sectores productivos; señalan.

Tapachula, Chiapas 27 de Agosto del 2025.- Sectores productivos de la región del Soconusco se pronunciaron en contra de bloqueos carreteros, como medio de protesta contra las autoridades, ya que afectan a la población en general, así como provocan pérdidas económicas considerables a los diferentes sectores productivos de la región.

Lo anterior se desprende de la entrevista con el empresario Demetrio Campusano Sánchez Presidente de la Agrupación de Locatarios Miguel Hidalgo A.C., quien explicó que por mucha razón o justificación que se tenga para protestar, se debe de evitar bloquear las carreteras. EL ORBE/ Mesa de Redacción.

Sectores Productivos se Pronuncian Contra Bloqueos Carreteros
Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV.

