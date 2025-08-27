La Fiscalía General del Estado, informa:

La Fiscalía General del Estado inició la carpeta de investigación para dar con el presunto responsable del delito de feminicidio en grado de tentativa en agravio de Maricela “N”, por hechos ocurridos en la localidad de Bachajón, municipio de Chilón. La Fiscalía de Justicia Indígena realiza las indagatorias correspondientes a fin de esclarecer los hechos y fincar responsabilidades.

La FGE refrenda su compromiso de velar por los derechos de las mujeres, esclareciendo todos los hechos que le sean denunciados y garantiza Cero Impunidad ante la violencia de género y la violencia feminicida.