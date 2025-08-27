Joven en situación de calle pierde la vida en el centro de Tapachula

Tapachula, Chiapas; miércoles 27 de agosto de 2025 | 11:00 horas

Un joven en situación de calle fue localizado sin vida la mañana de este miércoles en el cruce de la 13ª Sur y 8ª Oriente, en pleno centro de Tapachula, lo que generó consternación entre vecinos de la zona.

De acuerdo con los primeros reportes, el hallazgo ocurrió alrededor de las 11:00 horas en el interior de un local abandonado donde el hombre, de entre 25 y 30 años, fue encontrado colgado de una hamaca. Vestía pantalón negro y no portaba camisa.

Elementos del Grupo GERI y de la Policía Municipal acudieron al lugar como primeros respondientes, acordonando el área y notificando a la Fiscalía General del Estado, que será la encargada de llevar a cabo las investigaciones para esclarecer las causas del fallecimiento.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, en espera de ser identificado oficialmente.

La noticia ha causado tristeza entre vecinos y comerciantes que aseguraron haber visto en diversas ocasiones al joven deambulando por el centro de la ciudad.

El orbe / carlos montes