Continúan investigaciones por homicidio en Pichucalco: Fiscal General

– Se acreditó que el agresor fue una sola persona, proveniente de Tabasco

El Fiscal General del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, informó que ayer martes se inició la carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado en agravio de Rafael “N”, por hechos ocurridos en el municipio de Pichucalco.

Dijo que las diligencias de investigación continúan y se ha logrado acreditar que el agresor fue una sola persona, proveniente del estado de Tabasco, y que las acciones operativas cuentan con más de 250 elementos para tareas de investigación e inteligencia.

Puntualizó que se trabaja en conjunto con la Fiscalía General del Estado de Tabasco y garantizó que no habrá impunidad en este lamentable suceso.

“Vamos a continuar con la investigación hasta dar con los responsables”, resaltó el Fiscal General.

