Secretario de Seguridad del Pueblo participa en la XXXI Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Secretarias y Secretarios de Seguridad Pública en Ciudad de México

Ciudad de México, México; 27 de agosto de 2025.- En un esfuerzo por fortalecer la coordinación y las estrategias en materia de seguridad pública a nivel nacional, el secretario de Seguridad del Pueblo, el doctor y piloto aviador, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, participó en la XXXI Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Secretarias y Secretarios de Seguridad Pública, encabezada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, Omar García Harfuch y la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa Franco.

Durante la plenaria, se abordaron temas clave relacionados con la seguridad de los estados como la conformación de los gabinetes locales de seguridad, los procesos en materia de desarrollo policial y certificación, la actualización del Sistema Nacional de Información y la regulación de los Centros de Comando y Control las entidades federativas.

1 de 6

Teniendo como objetivo principal la consolidación de la Estrategia Nacional de Seguridad, liderada por la presidenta, Claudia Sheinbaum, la cual marca cuatro ejes: atender las causas de la violencia, consolidar la Guardia Nacional dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional, robustecer la Inteligencia e Investigación y garantizar la coordinación absoluta entre Federación y los Estados.

Se dio a conocer la actualización del marco normativo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el cual consta del fortalecimiento de la coordinación, creación la Academia Nacional de Seguridad Pública, estándares mínimos de operación, nuevo modelo de gestión de recursos federales, institucionalización del Gabinete Federal de Seguridad, regulación de las Mesa de Paz y el fortalecimiento de Centros de Comando y Control.

Así como las nuevas obligaciones de las Secretarías de Seguridad Pública Estatales: diseño y evaluación de políticas públicas, profesionalización y fortalecimiento policial, estructura mínima obligatoria, transparencia y rendición de cuentas, Sistema Nacional de Información, participación activa en las Mesas de Coordinación y Centros de Comando y Control.

García Harfuch, alentó a seguir trabajando con coordinación directa, la cual permite servir mucho más rápido a las y los ciudadanos del país, reforzando así la confianza y la estrategia para recuperar la paz. “Sabemos que la seguridad es una responsabilidad compartida que se construye con la suma de esfuerzos y con la confianza de la ciudadanía”, afirmó el secretario de SSPC, García Harfuch.

El secretario de Seguridad del Pueblo, Aparicio Avendaño, reiteró su compromiso con una política de seguridad cercana, humana y efectiva, destacando que el trabajo conjunto entre los tres niveles de gobierno es fundamental para recuperar la paz en las comunidades del país.

La XXXI Asamblea Plenaria se consolida como un espacio estratégico para el intercambio de estrategias, revisión de políticas públicas y la definición de líneas de acción que refuercen el trabajo diario de las y los responsables de la seguridad en cada estado.

Con la presencia de las Secretarias y Secretarios de seguridad pública de las 32 entidades federativas, y del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, se reafirmó el compromiso colectivo de continuar trabajando por un México más seguro, justo y en paz.

Con este tipo de participaciones, la Secretaría de Seguridad del Pueblo, bajo el liderazgo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum; del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, Omar García Harfuch y del gobernador del estado de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, reafirma el compromiso de trabajar firmemente para la salvaguarda de todas y todos los chiapanecos, garantizando un estado seguro que beneficie a la seguridad del país.