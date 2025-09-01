lunes, septiembre 1, 2025
En operativo de seguridad en Tapachula detienen a masculino en posesión de narcóticos

En operativo de seguridad, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Guardia Estatal Preventiva en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal, detuvieron a un masculino por probables delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, en el municipio de Tapachula.

Resultado de patrullajes de prevención, disuasión del delito y proximidad social en el fraccionamiento Casas GEO, guardias estatales detuvieron a Heriberto “N” de nacionalidad guatemalteca, a quien le aseguraron entre sus pertenencias 21 dosis con las características de la droga conocida como cristal.

El detenido y los objetos como comprobación de los ilícitos, quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para su investigación y determinación de su situación jurídica.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda el compromiso de continuar con las estrategias de prevención, combate e inhibición de los delitos que laceran la salud pública de las y los ciudadano, en el estado de Chiapas.

