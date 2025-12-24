Compras de Última Hora Saturan Comercios del Centro de Tapachula

Población Dejó Para el Final las Compras de Ropa, Calzado y Juguetes Para Navidad

——

Prevén un Incremento del 30% en las Ventas Hasta Año Nuevo

Tapachula, Chiapas; 23 de Diciembre de 2025.- En la antesala de las celebraciones de Nochebuena y Navidad, Tapachula experimenta una intensa actividad comercial que representa un alivio para la economía local.

Empresarios del Paseo Peatonal estiman que las ventas de fin de año podrían cerrar con un crecimiento de hasta 30 por ciento, impulsadas por la alta afluencia de consumidores.

El representante del sector, Roberto Alejandro García Centeno, destacó que el movimiento no se limita al primer cuadro de la Ciudad, sino que se extiende a plazas y centros comerciales, donde la saturación vehicular y peatonal es constante.

Los comercios dedicados a la venta de ropa, calzado, juguetes y regalos encabezan las preferencias de los compradores, al tratarse de los artículos más demandados en esta temporada.

Aunque el panorama es positivo, el líder empresarial señaló que la llegada de compradores procedentes de Guatemala aún se mantiene por debajo de lo registrado en años anteriores.

Esta situación obedece, dijo, en gran medida, a la circulación de información errónea relacionada con la seguridad en la región.

Explicó que persisten percepciones negativas sobre supuestos riesgos en carreteras y zonas comerciales, lo cual ha desalentado a visitantes extranjeros, pese a que las condiciones actuales son distintas a las que se difunden en rumores.

Ante el incremento del flujo comercial y el congestionamiento vial, exhortó a la población a realizar compras de forma responsable, evitando endeudamientos que afecten la economía familiar en el inicio del próximo año.

Asimismo, recomendó planificar los recorridos, adelantar horarios y evitar desplazamientos nocturnos, no por motivos de inseguridad, sino para prevenir accidentes y contratiempos derivados del intenso tráfico y las aglomeraciones propias de la temporada decembrina. EL ORBE/Nelson Bautista