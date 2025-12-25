POLICÍA DE TAPACHULA ACTÚA DE MANERA OPORTUNA ANTE REPORTE DE ROBO CON VIOLENCIA

Tapachula, Chiapas, a 24 de diciembre de 2025.

La noche de este 24 de diciembre, la Policía Municipal de Tapachula atendió de manera inmediata un reporte de robo con violencia, como parte de los operativos permanentes que se mantienen activos para salvaguardar la integridad y el patrimonio de la sociedad tapachulteca, actuando con responsabilidad y estricto apego al debido proceso legal, en coordinación con la Fuerza de Reacción Inmediata PAKAL (FRIP).

Los hechos se registraron alrededor de las 21:30 horas sobre la 8ª Norte, frente al Club Deportivo AMAYAL’S, cuando elementos en servicio establecido en Base Tacaná recibieron el reporte de una mujer que solicitaba apoyo tras haber sido víctima de un hecho delictivo.



La persona afectada, quien se identificó como Abigail M., de 24 años de edad, manifestó que momentos antes dos individuos la habrían despojado de sus pertenencias con lujo de violencia mientras se trasladaba a bordo de un taxi con número económico 0952, señalando que durante el incidente fue amagada con un objeto punzocortante.

De manera inmediata, y como resultado de la coordinación interinstitucional, elementos de la Policía Municipal, en conjunto con la Fuerza de Reacción Inmediata PACAL (FRIP), implementaron un operativo de búsqueda, logrando que una unidad diera alcance al vehículo señalado. Al marcarle el alto y realizar la inspección correspondiente, se localizaron diversos objetos que coincidían con los descritos por la víctima, entre ellos un teléfono celular, bolsas, una colcha y un arma blanca.

Al tener a la vista dichos objetos, la persona afectada los reconoció plenamente, así como a los ocupantes del vehículo, señalándolos como quienes presuntamente la habrían agredido y despojado de sus pertenencias minutos antes.

Derivado de estos hechos, se procedió a la detención de dos personas del sexo masculino, quienes dijeron llamarse Rodolfo N., de 31 años de edad, y Abdon N., de 38 años, ambos de nacionalidad mexicana. Tras una inspección preventiva, se confirmó la localización de los objetos reportados y del arma punzocortante presuntamente utilizada en el ilícito.

Las personas aseguradas fueron trasladadas a Base Pentágono para su certificación médica y posterior puesta a disposición de la autoridad competente, conforme a los protocolos establecidos y respetando en todo momento sus derechos.

Con estas acciones, la Policía Municipal de Tapachula refrenda su compromiso de actuar de manera inmediata ante los reportes ciudadanos y de mantener presencia permanente para preservar la seguridad y la tranquilidad de las familias tapachultecas.