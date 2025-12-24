Sector Empresarial Pide Reforzar la Seguridad en Carreteras de la Región

*Ante la Llegada de Turistas

Tapachula, Chiapas; 23 de Diciembre de 2025.- Ante el incremento en la afluencia de visitantes durante la temporada decembrina, el sector empresarial de Tapachula hizo un llamado a los cuerpos de seguridad de los tres niveles de Gobierno para fortalecer la vigilancia en las principales entradas y salidas del municipio, con el fin de garantizar un arribo seguro de turistas y proteger la actividad económica local.

El empresario Walter Orozco señaló que, si bien existe confianza en la estrategia de seguridad impulsada por el Gobierno Estatal, el periodo vacacional exige acciones preventivas adicionales, especialmente en las vías de acceso más transitadas de la región.



“La seguridad no debe limitarse al primer cuadro de la ciudad, sino extenderse a los puntos estratégicos por donde ingresan los visitantes”, sostuvo.Entre ellos destacó la Carretera Costera, considerada la principal vía de acceso desde el interior del Estado y del país; así como los cruces de la frontera sur, particularmente Talismán y la ruta Jaritas–Suchiate, fundamentales para el turismo comercial proveniente de Centroamérica.Subrayó la importancia de mantener vigilancia constante en las rutas alternas, como la salida por la 5 de Febrero, el camino hacia Nueva Alemania, la zona alta y la conexión con Puerto Madero, para prevenir incidentes que puedan afectar la imagen del destino durante las festividades de fin de año.Enfatizó que la seguridad es un factor clave para la derrama económica, ya que un turista que se siente protegido permanece más tiempo en la ciudad, consume en los comercios y recomienda el destino.“Es indispensable que las carreteras estén bien vigiladas para que los visitantes transiten con tranquilidad”, expresó.Finalmente, el sector empresarial reiteró su llamado a una mayor coordinación entre las diversos cuerpos policiacos, con operativos visibles pero ágiles, que brinden confianza sin entorpecer la movilidad. EL ORBE/Nelson Bautista