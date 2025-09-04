Ataque armado en Tuxtla Chico deja dos menores heridos; uno se encuentra grave

Jueves 4 de septiembre de 2025

Tuxtla Chico, Chiapas. – Alrededor de las 12:00 horas del mediodía de este jueves, un ataque armado registrado en el cantón El Sacrificio, municipio de Tuxtla Chico, dejó como saldo a dos menores de edad lesionados por impactos de arma de fuego.

De inmediato, vecinos auxiliaron a los heridos y los trasladaron en vehículos particulares a la Cruz Roja de Tapachula. Elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (F.R.I.P.) llegaron al lugar y escoltaron las unidades que transportaban a los menores, brindando custodia durante el trayecto y a su llegada a los centros médicos.

Uno de los lesionados fue canalizado de urgencia al Hospital General de Tapachula, donde permanece en estado delicado bajo atención especializada.

Actualmente, efectivos del Grupo Pakal mantienen presencia en la Cruz Roja, en el Hospital General y continúan con un operativo en el cantón El Sacrificio para dar con los responsables del ataque.

Autoridades ministeriales y periciales ya realizan las investigaciones correspondientes, aunque hasta el momento no se ha dado a conocer la identidad de los agresores ni el posible móvil del atentado.

El orbe / carlos montes