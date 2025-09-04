jueves, septiembre 4, 2025
spot_img
InicioAl InstanteAtaque armado en Tuxtla Chico deja dos menores heridos; uno se encuentra...
Al InstanteRojas

Ataque armado en Tuxtla Chico deja dos menores heridos; uno se encuentra grave

0
15

Jueves 4 de septiembre de 2025
Tuxtla Chico, Chiapas. – Alrededor de las 12:00 horas del mediodía de este jueves, un ataque armado registrado en el cantón El Sacrificio, municipio de Tuxtla Chico, dejó como saldo a dos menores de edad lesionados por impactos de arma de fuego.

De inmediato, vecinos auxiliaron a los heridos y los trasladaron en vehículos particulares a la Cruz Roja de Tapachula. Elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (F.R.I.P.) llegaron al lugar y escoltaron las unidades que transportaban a los menores, brindando custodia durante el trayecto y a su llegada a los centros médicos.

Uno de los lesionados fue canalizado de urgencia al Hospital General de Tapachula, donde permanece en estado delicado bajo atención especializada.

Actualmente, efectivos del Grupo Pakal mantienen presencia en la Cruz Roja, en el Hospital General y continúan con un operativo en el cantón El Sacrificio para dar con los responsables del ataque.

Autoridades ministeriales y periciales ya realizan las investigaciones correspondientes, aunque hasta el momento no se ha dado a conocer la identidad de los agresores ni el posible móvil del atentado.
El orbe / carlos montes

Ataque armado en Tuxtla Chico deja dos menores heridos; uno se encuentra grave
Artículo anterior
Juan Carlos Moreno Guillén impulsa diálogo con estudiantes sobre la cultura jurídica en las nuevas generaciones
Artículo siguiente
Inaugura Eduardo Ramírez infraestructura educativa y Centro LIBRE en San Cristóbal
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

“Queremos ser una SSP cercana a la población”: Óscar Alberto Aparicio Avendaño

Al Instante staff - 0
•Secretario de Seguridad del Pueblo sostiene reunión de trabajo con integrantes de COPARMEX Costa de Chiapas. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 04 de septiembre de 2025.- Con...
Leer más

FGE y SSP aprehenden a presunto responsable de abuso sexual

Al Instante staff - 0
FGE y SSP aprehenden a presunto responsable de abuso sexual - Por hechos ocurridos en el municipio de Suchiapa Los elementos del orden de la Fiscalía General...
Leer más

Yamil melgar garantiza la justicia social en la zona alta y baja de Tapachula

Al Instante staff - 0
Al encabezar la entrega de credenciales a jueces y policías auxiliares de la zona rural alta y baja de Tapachula, el alcalde Yamil Melgar...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV