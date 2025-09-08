En operativo interinstitucional detienen a masculino por portación de arma de fuego en Tuxtla Gutiérrez

En operativo de seguridad, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Guardia Estatal Preventiva y la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), en coordinación con la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial (AIIM) de la Fiscalía General del Estado (FGE), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal y la Policía Municipal, detuvieron a un masculino por la portación de arma de fuego, en el municipio de Tuxtla Gutiérrez.

En respuesta a una denuncia ciudadana a Escudo Pakal (C5), guardias estatales detuvieron en flagrancia a José “N”, por la portación de un arma de fuego tipo chimba calibre .22 milímetros, al ser señalado como el presunto responsable de realizar disparos, en el fraccionamiento Las Águilas de la capital chiapaneca, en contra del vehículo de la ruta 49.

El detenido y objeto como comprobación del ilícito, quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda el compromiso de brindar respuesta inmediata a la ciudadanía, ante situaciones que pongan en riesgo la integridad de las y los ciudadanos.