lunes, septiembre 8, 2025
spot_img
InicioAl InstanteEn operativo interinstitucional detienen a masculino por portación de arma de fuego...
Al InstanteRojas

En operativo interinstitucional detienen a masculino por portación de arma de fuego en Tuxtla Gutiérrez

0
56

En operativo de seguridad, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Guardia Estatal Preventiva y la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), en coordinación con la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial (AIIM) de la Fiscalía General del Estado (FGE), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal y la Policía Municipal, detuvieron a un masculino por la portación de arma de fuego, en el municipio de Tuxtla Gutiérrez.

En respuesta a una denuncia ciudadana a Escudo Pakal (C5), guardias estatales detuvieron en flagrancia a José “N”, por la portación de un arma de fuego tipo chimba calibre .22 milímetros, al ser señalado como el presunto responsable de realizar disparos, en el fraccionamiento Las Águilas de la capital chiapaneca, en contra del vehículo de la ruta 49.

El detenido y objeto como comprobación del ilícito, quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda el compromiso de brindar respuesta inmediata a la ciudadanía, ante situaciones que pongan en riesgo la integridad de las y los ciudadanos.

Artículo anterior
Cero Impunidad a la Corrupción: Destaca Presidenta Claudia Sheinbaum
Artículo siguiente
PC Tapachula despliega acciones preventivas y de auxilio por intensas lluvias
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Eduardo Ramírez y Juan Carlos Moreno encabezan liberación con enfoque humanista de mujeres

Al Instante staff - 0
· “Esta es una segunda oportunidad de ser responsables con su presente para tener un mejor...
Leer más

PC Tapachula despliega acciones preventivas y de auxilio por intensas lluvias

Al Instante staff - 0
En respuesta inmediata a las fuertes lluvias registradas en las últimas horas y siguiendo las indicaciones del alcalde Yamil Melgar, el Ayuntamiento de Tapachula,...
Leer más

Cero Impunidad a la Corrupción: Destaca Presidenta Claudia Sheinbaum

Al Instante staff - 0
CERO IMPUNIDAD A LA CORRUPCIÓN: DESTACA PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM En conferencia, la Presidenta Claudia Sheinbaum destacó que la cero impunidad ante la corrupción es el...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV