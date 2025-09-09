martes, septiembre 9, 2025
Decenas de Familias lo Perdieron Todo Tras Desbordamiento de Río Texcuyuapan

Tapachula, Chiapas 9 de Septiembre del 2025.- Familias de #Tapachula lo perdieron todo tras el desbordamiento del rio Texcuyuapan, debido a las fuertes lluvias que se registraron el pasado lunes por la tarde.

Piden el apoyo de las autoridades para poder recuperar muebles, aparatos electrodomésticos y poder rehacer sus viviendas, las que se encuentran llenas de lodo y basura.

Las imágenes son desoladoras en diferentes colonias de la geografía local, en donde han resultado afectadas cientos de familias.

Hasta el momento no hay un dato exacto de cuantos damnificados existen en esta localidad fronteriza debido a las inundaciones y encharcamientos.

El futuro de cientos de mujeres, niños y personas de la tercera edad en este momento es incierto. Las cámaras de rotativo EL ORBE, realiza en este momento un recorrido por la zona más afectada. EL ORBE/ Mesa de Redacción.

Gabinete de Seguridad Informa Reducción de 32% en Homicidios Dolosos
SEDENA aplica el Plan DN-III-E en Tapachula
