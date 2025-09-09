Decenas de Familias lo Perdieron Todo Tras Desbordamiento de Río Texcuyuapan

Tapachula, Chiapas 9 de Septiembre del 2025.- Familias de #Tapachula lo perdieron todo tras el desbordamiento del rio Texcuyuapan, debido a las fuertes lluvias que se registraron el pasado lunes por la tarde.
Piden el apoyo de las autoridades para poder recuperar muebles, aparatos electrodomésticos y poder rehacer sus viviendas, las que se encuentran llenas de lodo y basura.
Hasta el momento no hay un dato exacto de cuantos damnificados existen en esta localidad fronteriza debido a las inundaciones y encharcamientos.
El futuro de cientos de mujeres, niños y personas de la tercera edad en este momento es incierto. Las cámaras de rotativo EL ORBE, realiza en este momento un recorrido por la zona más afectada. EL ORBE/ Mesa de Redacción.