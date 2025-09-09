SEDENA aplica el Plan DN-III-E en Tapachula

martes, septiembre 9, 2025
La Secretaría de la Defensa Nacional, a través de las Comandancias de la VII Región Militar y la 36/a. Zona Militar, informa que el pasado 8 de septiembre, personal del Ejército Mexicano implementó el Plan DN-III-E, en su fase de auxilio, en el municipio de Tapachula, Chiapas.

Las acciones de apoyo se realizaron en las siguientes colonias:

Fraccionamiento Los Ángeles

3 Cruces

Río de Janeiro

Indeco Cebadilla

Barrio Nuevo

Lomas de Soconusco

El Rinconcito

Jardines de Chiapas

Los Lirios

De igual forma, se destaca que el personal militar trabajó de manera coordinada con Protección Civil y autoridades de los tres órdenes de gobierno, con el objetivo de salvaguardar a la población afectada y atender las contingencias presentadas.

