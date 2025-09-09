SEDENA aplica el Plan DN-III-E en Tapachula

La Secretaría de la Defensa Nacional, a través de las Comandancias de la VII Región Militar y la 36/a. Zona Militar, informa que el pasado 8 de septiembre, personal del Ejército Mexicano implementó el Plan DN-III-E, en su fase de auxilio, en el municipio de Tapachula, Chiapas.
Las acciones de apoyo se realizaron en las siguientes colonias:
3 Cruces
Río de Janeiro
Indeco Cebadilla
Barrio Nuevo
Lomas de Soconusco
El Rinconcito
Jardines de Chiapas
Los Lirios
De igual forma, se destaca que el personal militar trabajó de manera coordinada con Protección Civil y autoridades de los tres órdenes de gobierno, con el objetivo de salvaguardar a la población afectada y atender las contingencias presentadas.