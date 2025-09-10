miércoles, septiembre 10, 2025
Aviso importante

La Secretaría de Seguridad del Pueblo desmiente categóricamente la información difundida en redes sociales sobre un supuesto enfrentamiento armado en la frontera entre México y Guatemala, específicamente en la línea fronteriza entre La Mesilla y Las Champas. Los disturbios no son en el estado de Chiapas.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo mantiene monitoreada la zona con un amplio despliegue interinstitucional para garantizar la paz de las familias chiapanecas y evitar cualquier actividad que pueda poner en riesgo la integridad de la ciudadanía.

