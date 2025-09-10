miércoles, septiembre 10, 2025
En operativo interinstitucional aseguran paquetes con presuntos narcóticos al interior de un vehículo abandonado en Tapachula

En operativo interinstitucional, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) y la Guardia Estatal Preventiva, en coordinación con la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial (AIIM) de la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal, aseguraron 20 paquetes de presuntos narcóticos al interior de un vehículo abandonado, en el municipio de Tapachula.

Resultado de acciones preventivas y disuasivas, en el tramo carretero de terracería del poblado Ramal a Murillo de la Perla del Soconusco, detectaron un vehículo marca Nissan tipo Frontier NP300, en calidad de abandonado con reporte de robo vigente, mismo que en su interior tenía 20 paquetes confeccionados con cinta, conteniendo narcóticos con las características propias de la cocaína, con un peso total de aproximadamente 20 kilogramos.
Cabe destacar que los paquetes contenían diversas marcas y numeraciones.

El vehículo y los narcóticos, quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para dar inicio a las investigaciones correspondientes.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda el compromiso de mantener los operativos interinstitucionales en contra de la delincuencia común y organizada, en el estado de Chiapas, para generar un clima de paz y tranquilidad.

