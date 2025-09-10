jueves, septiembre 11, 2025
spot_img
InicioAl InstanteEn Tapachula, Eduardo Ramírez atiende a familias afectadas por lluvias en la...
Al Instante

En Tapachula, Eduardo Ramírez atiende a familias afectadas por lluvias en la colonia Campestre Corlay

0
27

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar encabezó la entrega de apoyos a familias de la colonia Campestre Corlay, en Tapachula, quienes resultaron afectadas por las recientes inundaciones ocasionadas por las intensas lluvias. Subrayó que las instituciones estatales brindarán acompañamiento y toda la ayuda necesaria a la población damnificada.

“No vine a dar un discurso, vine a resolver sus problemas. Tengan la certeza de que se les va a ayudar. Se dispersará un kit de limpieza, colchonetas, cobertores, despensas alimentarias. También se les otorgará un apoyo económico a las familias censadas, para que puedan comprar lo que consideren una prioridad”, expresó.

Tras recorrer y constatar los daños en viviendas y espacios públicos, el mandatario señaló que, una vez concluidas las tareas de limpieza y recuperación integral de las zonas afectadas, se impulsará el fortalecimiento de la infraestructura de protección civil, con el objetivo de prevenir y evitar que esta situación vuelva a repetirse.

En Tapachula, Eduardo Ramírez atiende a familias afectadas por lluvias en la colonia Campestre Corlay
Artículo anterior
Con gira por la región Soconusco, Eduardo Ramírez reafirma cercanía con el pueblo
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Con gira por la región Soconusco, Eduardo Ramírez reafirma cercanía con el pueblo

Al Instante staff - 0
· Visitó los municipios de Acacoyagua, Escuintla, Tuzantán y Huehuetán · ...
Leer más

Juan Carlos Moreno Guillén refrenda su compromiso de salvaguardar los derechos de los pueblos indígenas

Al Instante staff - 0
El magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Juan Carlos Moreno Guillén, recibió en una salutación oficial a la alcaldesa de Rincón Chamula, María...
Leer más

En operativo de seguridad en Chilón detienen a masculino con vehículo con reporte de robo

Al Instante staff - 0
En operativo de seguridad, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Guardia Estatal de Caminos en coordinación con la Fiscalía...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV