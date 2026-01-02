Eduardo Ramírez inaugura obras de mejoramiento urbano en Puerto Arista

En Puerto Arista, municipio de Tonalá, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar inauguró la pavimentación y rehabilitación integral del boulevard Mariano Matamoros, obra a la que se destinaron más de 39 millones de pesos. Destacó que la transformación de este lugar es fundamental para fortalecer el turismo, con el objetivo de que las y los visitantes locales y nacionales se sientan bienvenidos y disfruten de playas atractivas, infraestructura digna y servicios de calidad, así como para consolidarlo como el puerto del sur de México.

El mandatario señaló que, tras años de abandono, hoy Puerto Arista se proyecta como un destino con gran potencial, por lo que se continuará promoviendo su desarrollo económico y turístico, al resaltar que Chiapas es extraordinario por naturaleza y cuenta con espacios que merecen mayor visibilidad a nivel nacional e internacional. Las acciones de mejoramiento urbano incluyeron pavimentación, rehabilitación de andadores, instalación de luminarias y de infraestructura eléctrica subterránea, entre otras intervenciones.