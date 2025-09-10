miércoles, septiembre 10, 2025
spot_img
InicioAl InstanteJuan Carlos Moreno Guillén refrenda su compromiso de salvaguardar los derechos de...
Al Instante

Juan Carlos Moreno Guillén refrenda su compromiso de salvaguardar los derechos de los pueblos indígenas

0
14

El magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Juan Carlos Moreno Guillén, recibió en una salutación oficial a la alcaldesa de Rincón Chamula, María de la Luz Hernández Pérez, acompañada de autoridades y representantes de ese municipio.

Durante este encuentro, el magistrado Moreno Guillén fue honrado con el traje típico de la región y participó en una ceremonia tradicional en donde le entregaron un bastón de mando, que simboliza el respaldo de su comunidad y el reconocimiento a su liderazgo en esta casa de la justicia.

En este espacio, Juan Carlos Moreno Guillén reiteró su dedicación a una justicia de enfoque humanista, en donde todas las voces, sin distingo alguno, son escuchadas y tomadas en cuenta para fortalecer una cultura de paz en Chiapas.

Finalmente, aseguró que el Poder Judicial seguirá trabajando para garantizar los derechos de los pueblos indígenas, incluyendo su derecho a la libre determinación, la justicia comunitaria y la preservación de su identidad cultural, todo esto en concordancia con la Constitución y los tratados internacionales.

Juan Carlos Moreno Guillén refrenda su compromiso de salvaguardar los derechos de los pueblos indígenas
Artículo anterior
En operativo de seguridad en Chilón detienen a masculino con vehículo con reporte de robo
Artículo siguiente
Con gira por la región Soconusco, Eduardo Ramírez reafirma cercanía con el pueblo
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

En Tapachula, Eduardo Ramírez atiende a familias afectadas por lluvias en la colonia Campestre Corlay

Al Instante staff - 0
El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar encabezó la entrega de apoyos a familias de la colonia Campestre Corlay, en Tapachula, quienes resultaron afectadas por las...
Leer más

Con gira por la región Soconusco, Eduardo Ramírez reafirma cercanía con el pueblo

Al Instante staff - 0
· Visitó los municipios de Acacoyagua, Escuintla, Tuzantán y Huehuetán · ...
Leer más

En operativo de seguridad en Chilón detienen a masculino con vehículo con reporte de robo

Al Instante staff - 0
En operativo de seguridad, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Guardia Estatal de Caminos en coordinación con la Fiscalía...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV