miércoles, septiembre 10, 2025
Al InstanteRojas

En operativo de seguridad en Chilón detienen a masculino con vehículo con reporte de robo

0
23

En operativo de seguridad, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Guardia Estatal de Caminos en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal, detienen a un masculino con vehículo con reporte de robo en el municipio de Chilón.

Con el fin de hacer cumplir la ley y garantizar el Estado de Derecho de la ciudadanía chiapaneca, sobre el tramo carretero Ocosingo – Yajalón a la altura de la localidad Jalalal del municipio de Chilón, se logró la detención de Inmar “N”, quien conducía la unidad vehicular marca Nissan tipo NP300 de color blanco con placas de circulación del estado de Chiapas, mismo que cuenta con reporte de robo vigente, como resultado de la consulta en el Registro Público Vehicular (REPUVE).

Por estos hechos fue detenido y puesto a disposición de las autoridades correspondientes para determinación de su situación jurídica.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda el compromiso de continuar realizando los operativos para el combate al robo de vehículos en el estado de Chiapas.

