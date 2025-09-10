Lluvias en el Soconusco dejan 131 personas afectadas y más de 40 viviendas dañadas.

Protección Civil del Estado activa apoyo humanitario tras intensas precipitaciones en la zona norte

Tapachula Chiapas 10 de septiembre 2025.- La intensa lluvia registrada el pasado lunes dejó un saldo de al menos 131 personas afectadas y más de 40 viviendas dañadas en la colonia Campestre Corline, una de las zonas más impactadas por los escurrimientos provocados por la precipitación, que alcanzó los 141 mm, principalmente en la zona norte del municipio.

El delegado regional de Protección Civil en la zona Soconusco, Joaquín Ernesto Montes Molina, informó que los niveles de agua en algunas viviendas oscilaron entre los 60 centímetros y hasta dos metros de altura. Aunque se registraron afectaciones menores en otras 17 colonias, en su mayoría con niveles de agua entre los 10 y 30 centímetros, Campestre Corline concentra los daños más graves.