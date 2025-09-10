Condenan a responsables de homicidio calificado y homicidio en grado de tentativa: FGE

• Por hechos ocurridos en el municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán

La Fiscalía General del Estado obtuvo sentencia condenatoria en contra de Antonio C. “N”, Esteban “N”, Juan “N” y Amelia “N” como responsables de los delitos de homicidio calificado y homicidio en grado de tentativa; el primero de los ilícitos en agravio de Mateo “N” y el segundo en agravio de Antonio “N”, por hechos ocurridos el 5 de julio de 2023 en el municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán.

La Juez de Enjuiciamiento de la Región 02 del Distrito Judicial de San Cristóbal de Las Casas dictó sentencia condenatoria a los indiciados Antonio C. “N”, Juan “N” y Esteban “N” como coautores, imponiéndoles una pena de 41 años y 8 meses de prisión; asimismo, condenó a la indiciada Amalia “N” como instigadora a una pena de 31 años y 3 meses de prisión.

Además, condenó al pago de la reparación de los daños por la cantidad de 524 mil 924 pesos y por gastos funerarios la cantidad de 6 mil 514 pesos, en cuanto a la reparación de los daños por el delito de homicidio en grado de tentativa dejó a salvo los derechos de la víctima para que presente los gastos que generó mismos que deberán de ser exigidos en la ejecución de sentencias, y determinó la suspensión de derechos políticos y civiles.

