Elementos policiales aprehenden a presunto violador: FGE

– Por hechos ocurridos en el municipio de Tonalá

La Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad del Pueblo ejecutaron un mandamiento judicial en contra de Nahúm “N”, como presunto responsable del delito de violación, cometido en agravio de una menor de edad de identidad reservada, por hechos ocurridos el 28 de julio de 2025, en el municipio de Tonalá.

El presunto agresor fue puesto a disposición del Distrito Judicial de Tonalá, quien definirá su situación legal.

Con estas acciones, la Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de velar por los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, esclareciendo todos los hechos que le sean denunciados, garantizando Cero Impunidad.