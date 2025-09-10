SSP brinda auxilio vial a través del programa “Tu Ángel Guardián” en Chiapas

Para garantizar la seguridad y crear lazos de confianza, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Subsecretaría Vial Preventiva y de Turismo, en coordinación con la Guardia Estatal Vial Preventiva, implementó acciones de apoyo vial gratuito, mediante el programa “Tu Ángel Guardián” en los municipios de Berriozábal, Parral, Tapachula, Teopisca, Arriaga, San Fernando, Huixtla, Las Rosas, Socoltenango, Reforma y Pichucalco.

En este contexto, elementos de la Guardia Estatal, mantuvieron presencia para brindar auxilio a la ciudadanía de los municipios mencionados quienes, durante sus traslados por carreteras, caminos y municipios de Chiapas, sus vehículos presentaron diversas fallas entre estas: ponchaduras de neumáticos, fallas mecánicas, falta de combustible y descarga de batería.

1 de 11

Dando cumplimiento puntual a la instrucción del gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, la Secretaría de Seguridad del Pueblo, trabaja de manera coordinada y permanente en estrategias de proximidad y auxilio vial, con el objetivo de consolidar entre la ciudadanía, confianza institucional y garantizar un retorno a casa seguro y tranquilo.

Con estas acciones, la Secretaría de Seguridad del pueblo, refrenda su compromiso con la ciudadanía y el turismo local, nacional e internacional de continuar reforzando la estrategia de seguridad, para seguir disfrutando de un Chiapas seguro.