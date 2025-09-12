Fiscal General y Secretario de Seguridad informan esclarecimiento de homicidio de joven en Tuxtla Gutiérrez

– Detienen a tres personas quienes, presuntamente, fingieron un secuestro y se hicieron pasar por un grupo generador de violencia

El Fiscal General del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, y el secretario de Seguridad del Pueblo, Oscar Aparicio Avendaño, informaron la detención de José «N», Cristian «N» y María «N», como presuntos responsables del delito de homicidio calificado en agravio de un joven de 17 años, de identidad reservada, cuyo cuerpo sin vida fue hallado en la colonia Lomas del Arenal, Campestre, de Tuxtla Gutiérrez.

El Fiscal General señaló que luego de la noticia criminal, se realizaron las diligencias correspondientes, y con apoyo de la tecnología y en los trabajos de inteligencia, se logró determinar que el móvil del homicidio fue exigir una cantidad de dinero al padre de la víctima, simulando un secuestro y haciéndose pasar por un grupo generador de violencia.

Según los resultados de la necropsia, la causa de la muerte fue asfixia mecánica por sofocación, es decir, con la ayuda de un objeto que pudo haber sido un cojín o almohada.

«Seremos implacables con este tipo de conductas y pediremos hasta los 50 años de prisión por este delito», mencionó, luego de dejar en claro que se trata de un hecho aislado y que las autoridades de los tres órdenes de gobierno trabajan en estrecha coordinación para garantizar la seguridad de Tuxtla Gutiérrez y de todo Chiapas, actuando bajo la mística de Cero Corrupción y Cero Impunidad.

Es preciso señalar que las tres personas presuntas responsables se encuentran a disposición del órgano jurisdiccional; asimismo, se aseguró un vehículo marca Nissan tipo Versa con placas del estado de México, que fue utilizado para trasladar el cuerpo de la víctima.

Por su parte, el secretario de Seguridad del Pueblo mencionó que ante este hecho, se realizó un operativo en conjunto con la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad del Pueblo, con la ayuda del C5 Escudo Pakal, mediante el cual se logró esta detención.

«Estamos actuando de manera coordinada y bajo liderazgo del Gobernador Eduardo Ramírez Aguilar; la instrucción es clara y puntual, trabajar de frente y de manera inmediata en este tipo de casos y que apoyemos a la ciudadanía», finalizó.