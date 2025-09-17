En operativos interinstitucionales aseguran vehículos con reporte de robo, abandonados y con oficio de localización en Chiapas

En operativos interinstitucionales, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) y la Guardia Estatal Preventiva en coordinación con la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial (AIIM) de la Fiscalía General del Estado (FGE), y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal, aseguraron 9 vehículos con reportes de robo, abandonados y con oficio de búsqueda y localización por la presunta comisión de hechos delictuosos en el estado de Chiapas.

Estas acciones de combate al robo de vehículos se desarrollaron en los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Pueblo Nuevo Solistahuacán, Tapachula y Chiapa de Corzo, entre ellas, siete con reporte de robo en los estados de México, Morelos, Tabasco y Chiapas, así como una unidad vehicular con oficio de búsqueda y localización por la presunta comisión de hechos delictuosos, además de una motocicleta en calidad de abandono.



En la capital chiapaneca, se aseguraron los vehículos marca Honda tipo Civic de color gris con reporte de robo de fecha 18 de marzo del año 2024, en el estado de México; vehículo marca Audi tipo Q5 de color blanco, con reporte de robo de fecha 24 agosto del 2013, en el estado de Morelos y la motocicleta marca Italika de color azul en calidad de abandono.

En tanto, en el municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán, la camioneta marca Nissan tipo NP 300 con reporte de robo de fecha 25 de mayo de 2021; vehículo marca Nissan tipo Frontier de color blanco sin placas de circulación y reporte de robo en el estado de Tabasco del 18 de agosto del 2018, así como, la unidad vehicular marca Nissan tipo Pick Up de color rojo con reporte de robo en el estado de Chiapas, con fecha 02 de junio del 2017.

En la Perla del Soconusco, las acciones preventivas y disuasivas, permitieron el aseguramiento de la unidad marca Ford F350 de color gris con placas de circulación del estado de Chiapas y reporte de robo, además del vehículo marca Chevrolet de color blanco y placas circulación del estado de Veracruz, el cual cuenta con oficio de búsqueda, localización y presentación, por la comisión de presuntos hechos delictuosos.

Mientras en el municipio de Chiapa de Corzo en el puesto de seguridad módulo C-1, aseguraron el vehículo marca Chevrolet tipo Aveo de color rojo y placas de circulación del estado de Chiapas, con reporte de robo.

Todas las unidades vehiculares quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para determinar lo conducente.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda el compromiso de prevención, combate e inhibición del delito de robo de vehículos en el estado de Chiapas.