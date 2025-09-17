miércoles, septiembre 17, 2025
spot_img
InicioAl InstanteEn operativos interinstitucionales aseguran vehículos con reporte de robo, abandonados y con...
Al InstanteRojas

En operativos interinstitucionales aseguran vehículos con reporte de robo, abandonados y con oficio de localización en Chiapas

0
55

En operativos interinstitucionales aseguran vehículos con reporte de robo, abandonados y con oficio de localización en Chiapas

En operativos interinstitucionales, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) y la Guardia Estatal Preventiva en coordinación con la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial (AIIM) de la Fiscalía General del Estado (FGE), y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal, aseguraron 9 vehículos con reportes de robo, abandonados y con oficio de búsqueda y localización por la presunta comisión de hechos delictuosos en el estado de Chiapas.

Estas acciones de combate al robo de vehículos se desarrollaron en los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Pueblo Nuevo Solistahuacán, Tapachula y Chiapa de Corzo, entre ellas, siete con reporte de robo en los estados de México, Morelos, Tabasco y Chiapas, así como una unidad vehicular con oficio de búsqueda y localización por la presunta comisión de hechos delictuosos, además de una motocicleta en calidad de abandono.


En la capital chiapaneca, se aseguraron los vehículos marca Honda tipo Civic de color gris con reporte de robo de fecha 18 de marzo del año 2024, en el estado de México; vehículo marca Audi tipo Q5 de color blanco, con reporte de robo de fecha 24 agosto del 2013, en el estado de Morelos y la motocicleta marca Italika de color azul en calidad de abandono.

En tanto, en el municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán, la camioneta marca Nissan tipo NP 300 con reporte de robo de fecha 25 de mayo de 2021; vehículo marca Nissan tipo Frontier de color blanco sin placas de circulación y reporte de robo en el estado de Tabasco del 18 de agosto del 2018, así como, la unidad vehicular marca Nissan tipo Pick Up de color rojo con reporte de robo en el estado de Chiapas, con fecha 02 de junio del 2017.

En la Perla del Soconusco, las acciones preventivas y disuasivas, permitieron el aseguramiento de la unidad marca Ford F350 de color gris con placas de circulación del estado de Chiapas y reporte de robo, además del vehículo marca Chevrolet de color blanco y placas circulación del estado de Veracruz, el cual cuenta con oficio de búsqueda, localización y presentación, por la comisión de presuntos hechos delictuosos.

Mientras en el municipio de Chiapa de Corzo en el puesto de seguridad módulo C-1, aseguraron el vehículo marca Chevrolet tipo Aveo de color rojo y placas de circulación del estado de Chiapas, con reporte de robo.

Todas las unidades vehiculares quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para determinar lo conducente.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda el compromiso de prevención, combate e inhibición del delito de robo de vehículos en el estado de Chiapas.

En operativos interinstitucionales aseguran vehículos con reporte de robo, abandonados y con oficio de localización en Chiapas
Artículo anterior
“Cuenten con el acompañamiento de la Secretaría de Seguridad del Pueblo”: Óscar Alberto Aparicio Avendaño
Artículo siguiente
Yamil Melgar llama a la cultura de la prevención y protección civil
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Yamil Melgar llama a la cultura de la prevención y protección civil

Al Instante staff - 0
Tapachula, Chiapas.- El presidente municipal, Yamil Melgar, continúa recorriendo las colonias que han resultado afectadas por las recientes lluvias, dando seguimiento a la visita...
Leer más

“Cuenten con el acompañamiento de la Secretaría de Seguridad del Pueblo”: Óscar Alberto Aparicio Avendaño

Al Instante staff - 0
•Secretario de Seguridad del Pueblo sostiene reunión de trabajo con el Comité Internacional de la Cruz Roja. Con el objetivo de continuar fortaleciendo la...
Leer más

Anuncia Eduardo Ramírez fortalecimiento de la política y la infraestructura deportiva para personas con discapacidad

Al Instante staff - 0
- Abanderó a la Delegación Chiapas que participará en la Paralimpiada Nacional 2025 Durante el abanderamiento de la Delegación Chiapas que participará en la Paralimpiada...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV