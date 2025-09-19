En operativo interinstitucional detienen a dos masculinos con armas de fuego y presuntos narcóticos en Mapastepec

En operativo interinstitucional, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) y la Guardia Estatal Preventiva, en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal, detuvieron a dos masculinos presuntos generadores de violencia, en el municipio de Mapastepec.

Como resultado de los trabajos de investigación e inteligencia de campo en la zona, elementos de seguridad detuvieron a Ismael “N” y Jesús “N”, a quienes les aseguraron tres armas de fuego, entre ellas, una pistola calibre .380, un fusil conocido como “cuerno de chivo”, calibre 7.62 milímetros y una carabina M4 del calibre 5.56, tres cargadores y 52 cartuchos útiles.

Además de 40 dosis con las características de la droga conocida como cristal, y vehículos tipo camioneta, marca Toyota de color blanco con reporte de robo y uno más de la marca Ford tipo Lobo Tremor de color azul.

Los detenidos y objetos como comprobación de los ilícitos, quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para determinación de su situación jurídica por los delitos que resulten.

Cabe destacar, que los detenidos son presuntos integrantes del cártel de Sinaloa.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda el compromiso de mantener las acciones interinstitucionales en contra de la delincuencia común y organizada, para alcanzar un clima de paz y tranquilidad, en el estado de Chiapas